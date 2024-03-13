Историческое достижение: Украина впервые выиграла медальный зачет зимней Дефлимпиады

Наша команда завершила соревнования с рекордными 19 медалям.

Сборная Украины стала победителем медального зачета зимней Дефлимпиады 2024 года. На соревнованиях в турецком Эрзуруме наши спортсмены завоевали 19 наград.

В копилке "сине-желтых" 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

Украинцы выигрывали награды в лыжных гонках, керлинге и шахматах. Наиболее успешным видом программы для сборной Украины стали лыжные гонки, где представители нашей страны завоевали 13 медалей: семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

На этой зимней Дефлимпиаде украинские спортсмены установили национальный рекорд как по количеству золота, так и по суммарно выигранным медалям.

Предыдущий лучший результат украинцы показали в 2019 году – 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.

Сборная Украины впервые в истории выиграла медальный зачет зимних Дефлимпийских игр. По количеству завоеванных золотых наград (10), что и определяет место команды в общем зачете, "сине-желтые" опередили Китай (7), Австрию (6), Польшу (5) и Италию (1).

Отметим, что в нынешних зимних Дефлимпийских играх приняли участие 598 спортсменов с нарушениями слуха из 36 стран мира. Наибольшее количество спортсменов выступало от Турции – 55, Италии – 42 и Японии – 39. Украину представили 14 спортсменов.

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