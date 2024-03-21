Историческое достижение: украинец во второй раз за неделю обновил национальный рекорд в прыжках с трамплина

Евгений Марусяк показал лучший результат на Кубке мира в истории Украины.
Евгений Марусяк установил новый рекорд Украины по прыжкам с трамплина. На этапе Кубка мира-2023/24 в словенской Планике ему удалось пролететь 228,5 метра.
С этим результатом 24-летний украинский спортсмен занял пятое место в квалификации.
Марусяк на 5,5 метра превзошел предыдущий рекорд, который сам установил 15 марта этого года в квалификации этапа Кубка мира в норвежском Викерсунде.
Стоит отметить, что Евгений остается единственным украинцем за всю историю, который перелетал с трамплина отметку в 200 метров.
Пятое место Марусяка – это новый лучший результат украинских прыгунов с трамплина в квалификации этапов Кубка мира.
Добавим, что еще один украинец Виталий Калиниченко прыгнул в квалификации в Планике на 186,5 метра и занял 46-е место, не сумев пробиться в основной раунд.
Перед заключительными этапами сезона Марусяк занимает 48-е место в общем зачете Кубка мира-2023/24. Калиниченко в течение соревновательного года зачетных баллов не набирал.
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