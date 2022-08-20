Историческое достижение: украинка завоевала "серебро" по хай-дайвингу на чемпионате Европы-2022

Украинка Антонина Вышиванова завоевала серебряную награду Евро-2022 в дисциплине хай-дайвинг (прыжки в воду с 20-метровой вышки).

По итогам четырех раундов 24-летняя спортсменка из Днепра набрала 295,40 балла, что позволило ей занять второе место.

Чемпионкой Европы по хай-дайвингу стала представительница Германии Ирис Шмидбауэр (309,30), бронзовой призеркой - итальянка Элиза Косетти (284.30).

"Серебро" Вышивановой является историческим для Украины. Украина впервые была представлена в этой дисциплине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соответственно, для "сине-желтых" это первая в истории награда в хай-дайвинге на континентальных первенствах.

Сборная Украины продолжает идти на втором месте в медальном зачете Евро-2022 по водным видам спорта. В копилке нашей команды 14 медалей - 9 золотых и 5 серебряных. Соревнования в Риме продлятся до 21 августа.

Ранее сообщалось, что олимпийские призерки Токио-2020 завоевали для Украины "золото" чемпионата Европы в гребле.

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