Историческое достижение: украинская теннисистка пробилась в полуфинал парного Итогового турнира WTA

Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко поборется за путевку в решающий поединок WTA Finals.

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в плей-офф парного Итогового турнира WTA, который проходит в американском Форт-Уорте. Наша соотечественница выступает там в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

Украинско-латвийский тандем сумел преодолеть групповой раунд турнира, обыграв в последнем, третьем, матче казахстанско-бразильскую пару Анны Данилиной и Беатрис Хаддад Майи. Поединок завершился победой Киченок и Остапенко со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 10:8.

Эта победа стала первой в истории Украины на парном Итоговом турнире WTA. Людмила Киченок – первая украинская теннисистка за время независимости, которой удалось пробиться на WTA Finals в парном разряде.

Отметим, что перед этим украинка и латвийка проиграли первые два матча групповой стадии на супертайбрейках, уступив российско-бельгийской паре Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс и канадско-мексиканскому дуэту Габриэлы Дабровски и Джулианы Ольмос.

Однако это не помешало украино-латвийскому тандему выйти из группы. Киченок и Остапенко заняли второе место квартета благодаря лучшему процентному соотношению выигранных и проигранных сетов.

В полуфинале Итогового турнира WTA Киченок и Остапенко сыграют с лидерами посева и действующими чемпионками соревнований – чешками Барборой Крейчиковой и Екатериной Синяковой.

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