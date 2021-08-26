Историческое достижение: украинский тренер вывел молдавский клуб в групповой раунд Лиги чемпионов

Тираспольский "Шериф" впервые в своей истории сыграет в основной сетке главного еврокубка.

Тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, которому удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Подопечные украинского тренера Юрия Вернидуба вышли в основную сетку самого престижного еврокубка, преодолев квалификацию.

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В плей-офф раунде отбора "Шериф" одолел загребское "Динамо". В Тирасполе подопечные Вернидуба разгромили соперника 3:0, а ответный матч в Загребе завершился нулевой ничьей.

Таким образом, "Шериф" стал первым в истории представителем своей страны в групповом раунде ЛЧ. В общем Молдова стала 34-й национальной ассоциацией, чьи команды когда-нибудь выходили в основную стадию турнира.

Для Вернидуба, ранее возглавлявшего луганскую "Зарю" и солигорский "Шахтер", это дебютный выход в групповой этап Лиги чемпионов в тренерской карьере.

Отметим, что на пути к своему успеху "Шериф" преодолел все стадии квалификации. Перед загребским "Динамо" команда Вернидуба прошла албанский "Теуту", армянский "Алашкерт" и сербскую "Црвену Звезду".

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Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится 26 августа, первый тур - 14/15 сентября.

Во время жеребьевки ЛЧ команды будут разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

В одну группу не смогут попасть команды из одной страны. Также УЕФА разводит клубы из Украины и России.

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