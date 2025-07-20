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Историческое достижение: Усик в третий раз завоевал звание абсолютного чемпиона мира
Александр стал абсолютным чемпионом мира во второй раз в хевивейте и в третий раз в целом за профессиональную карьеру.
В ночь на 20 июля украинский боксер Александр Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Поединок состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился досрочной победой Усика в пятом раунде.
Благодаря этому Усик в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр завоевал звание "абсолюта" уже в сверхтяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.
Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.
Напомним, Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.