Историческое достижение: в отборе Лиги чемпионов произошла громкая сенсация

Клуб с Фарерских островов впервые сыграет на групповом этапе еврокубков.

Фарерский "Клаксвик" стал первым футбольным клубом в истории своей страны, который выступит на групповом этапе еврокубков.

Команда из одноименного города гарантировала себе участие в групповой стадии одного из евротурниров благодаря выходу в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В рамках 2-го квалификационного раунда самого престижного еврокубка "Клаксвик" оказался сильнее шведского "Хекена". Первая игра завершилась нулевой ничью, а в ответном матче фарерцы выиграла серию пенальти после того, как основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 3:3.

Добавим, что в первом раунде квалификации Лиги чемпионов "Клаксвик" совершил громкую сенсацию, выбив чемпиона Венгрии – "Ференцварош", который возглавлял экс-тренер сборной России Станислав Черчесов (0:0, 3:0).

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Клаксвик" сыграет с норвежским "Мольде", который прошел финский ХИК – 2:0 (первая игра – 0:1).

Если "Клаксвик" вылетит в 3-м раунде отбора Лиги чемпионов, то сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы, где поражение будет означать попадание в групповой этап третьего по рангу евротурнира – Лиги конференций.

Таким образом, островяне уже точно не останутся без еврокубковой осени. До сих пор ни один клуб с Фарерских островов не играл на групповой стадии еврокубков.

Напомним, "Днепр-1" не сумел преодолеть 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Днепровский клуб по сумме двух встреч уступил греческому "Панатинаикосу" (3:5) и вылетел в Лигу Европы, где в рамках 3-го этапа отбора сыграет с чешской "Славией".

Отметим, что донецкий "Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24.

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