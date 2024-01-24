Историческое достижение: Ястремская вышла в полуфинал Australian Open-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) вышла в полуфинал Australian Open-2024.

В матче 1/4 финала австралийского мэйджора 23-летняя уроженка Одессы победила 19-летнюю чешку Линду Носкову (№50 WTA), которая перед этим выбила Элину Свитолину – первая ракетка Украины из-за травмы спины со слезами снялась с матча в первом сете.

Четвертьфинальный поединок между Ястремской и Носковой длился 1 час 20 минут и завершился триумфом украинки со счетом 6:3, 6:4.

За всю игру Даяна выполнила 3 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. Это была первая личная встреча теннисисток.

Ястремская впервые в карьере вышла в полуфинал турнира серии Grand Slam. До этого ее лучшим достижением был 4-й раунд Wimbledon-2019.

Выходом в полуфинал австралийского мэйджора Даяна установила историческое достижение для украинского тенниса. Ястремская – первая украинка, которая сыграет в 1/2 финала на Australian Open.

Также она вторая украинка после Свитолиной, доходившая до полуфинала турнира серии Grand Slam. Элина трижды в карьере добиралась до 1/2 финала на соревнованиях Большого шлема – дважды на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019). А вот на Australian Open ее личным рекордом остается выход в четвертьфинал (2018, 2019).

Ястремская в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии посоревнуется с победительницей матча между "нейтральной" россиянкой Анной Калинской (№75 WTA) и Чжэн Циньвэнь из Китая (№15 WTA).

Ранее сообщалось, что еще одна украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал одиночного разряда Australian Open-2024, в напряженной борьбе уступив четвертой ракетке мира и действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф.

Кроме того, украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал парного разряда Australian Open-2024.

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