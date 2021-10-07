Историческое назначение: украинка впервые будет судить матч родоначальников футбола

Екатерина Монзуль будет работать на поединке отбора ЧМ-2022 Андорра - Англия.

Матч 7-го тура европейской квалификации ЧМ-2022 между сборными Андорры и Англии обслужит женская судейская бригада во главе с украинкой Екатериной Монзуль.

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На линиях ей будут помогать соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За систему VAR также будет отвечать женщина - француженка Стефани Фраппар.

Отметим, что это назначение является историческим. Ранее никогда женская бригада не судила матч взрослой мужской сборной Англии по футболу, сообщает Sky Sports.

Монзуль второй раз в карьере будет работать на игре отбора мужского мундиаля. Ранее она уже судила матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов.

Поединок Андорра - Англия состоится в субботу, 9 октября. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

После шести туров Англия возглавляет группу I с 16 баллами в своем активе. Андорра занимает 5-е место из шести, выиграв только у Сан-Марино.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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