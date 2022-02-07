Историческое событие: "робот-арбитр" отменил гол на Клубном чемпионате мира (видео)

Новейшие технологии быстро приживаются в "игре миллионов".

Международная федерафия футбола ( ФИФА ) на Клубном чемпионате мира-2022 в ОАЭ тестирует технологическую новинку - обслуживать матчи помогают "работы-арбитры".

Они призваны заменить лайнсменов и помочь как можно точнее и быстрее определять офсайды у игроков. Уже в первом матче турнира между катарской "Аль-Джазирой" и таитянским "Пираэ" новая технология показала себя в действии.

При счете 3:0 в свою пользу "Аль-Джазира" отправила четвертый мяч в ворота соперников, однако в ситуацию вмешался "робот-арбитр". Он подал сигнал бригаде VAR и главному рефери, что футболист "Аль-Джазиры" находился вне игры.

Отметим, что для принятия привального решения "работу-арбитру" хватило меньше секунды. А уже через несколько секунд зрители в трансляции увидели повтор эпизода с использованием инструментов 3D-моделирования, где игрок "Аль-Джазиры" действительно находился ближе к воротам, чем последний защитник соперников.

Поединок завершился победой "Аль-Джазиры" со счетом 4:1.

Им следует все, что это для долгого времени, теперь это в решении.



Семь-автоматизированный VAR был выпущен в Club World Cup.



Это востребованность с:

— Quick decision-making

— Superior Hawk-Eye visualisation



READ: https://t.co/IBTSkVRSp3 pic.twitter.com/tTwPnniK7a – Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) February 4, 2022

Благодаря этому успеху катарская команда вышла в полуфинал Клубного чемпионата мира, где затем разгромно уступила "Аль-Хилялю" из Саудовской Аравии со счетом 1:6.

В полуфинале турнира "Аль-Хиляль" встретится с лондонским "Челси". Другого финалиста определят египетский "Аль-Ахли" и бразильский "Палмейрас".

Читайте также:

Российских хоккеисток заставили играть на Олимпиаде-2022 в медицинских масках: подробности громкого скандала

Легендарный футболист уволен с должности спортивного директора "Аякса" из-за скандала с сообщениями женщинам

Сборная Сенегала одолела Египет и впервые в истории выиграла Кубок Африки: видео