Историческое событие: "робот-арбитр" отменил гол на Клубном чемпионате мира (видео)

Новейшие технологии быстро приживаются в "игре миллионов".
Международная федерафия футбола (ФИФА) на Клубном чемпионате мира-2022 в ОАЭ тестирует технологическую новинку - обслуживать матчи помогают "работы-арбитры".
Они призваны заменить лайнсменов и помочь как можно точнее и быстрее определять офсайды у игроков. Уже в первом матче турнира между катарской "Аль-Джазирой" и таитянским "Пираэ" новая технология показала себя в действии.
При счете 3:0 в свою пользу "Аль-Джазира" отправила четвертый мяч в ворота соперников, однако в ситуацию вмешался "робот-арбитр". Он подал сигнал бригаде VAR и главному рефери, что футболист "Аль-Джазиры" находился вне игры.
Отметим, что для принятия привального решения "работу-арбитру" хватило меньше секунды. А уже через несколько секунд зрители в трансляции увидели повтор эпизода с использованием инструментов 3D-моделирования, где игрок "Аль-Джазиры" действительно находился ближе к воротам, чем последний защитник соперников.
Поединок завершился победой "Аль-Джазиры" со счетом 4:1.
Им следует все, что это для долгого времени, теперь это в решении.– Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) February 4, 2022
Семь-автоматизированный VAR был выпущен в Club World Cup.
Это востребованность с:
— Quick decision-making
— Superior Hawk-Eye visualisation
READ: https://t.co/IBTSkVRSp3 pic.twitter.com/tTwPnniK7a
- Благодаря этому успеху катарская команда вышла в полуфинал Клубного чемпионата мира, где затем разгромно уступила "Аль-Хилялю" из Саудовской Аравии со счетом 1:6.
- В полуфинале турнира "Аль-Хиляль" встретится с лондонским "Челси". Другого финалиста определят египетский "Аль-Ахли" и бразильский "Палмейрас".
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