Историческое событие: сборная Сан-Марино одержала первую победу в официальных матчах (видео)

Сборная Сан-Марино обыграла команду Лихтенштейна в матче 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25, одержав первую официальную победу в истории (за 34 года выступлений). Встреча завершилась со счетом 1:0 .

Героем поединка стал 19-летний Нико Джулиано, который забил гол на 53-й минуте.

Обзор матча Сан-Марино – Лихтенштейн

Санмаринцы прервали серию из 158 матчей без побед. До этого сборная выиграла всего один раз – в 2004 году в товарищеском поединке с Лихтенштейном (1:0).

Отметим, что в группе D1 также выступает команда Гибралтара, пропускавшая первый тур Лиги наций.

Смотрите также: Лига наций-2024/25: все группы и турнирные таблицы

Во втором туре Гибралтар 8 сентября примет Лихтенштейн, в то время как Сан-Марино свой следующий матч в турнире проведет 10 октября на выезде против Гибралтара.

Читайте также:

Украина – Албания: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

Испания сенсационно не смогла победить Сербию в стартовом туре Лиги наций (видео)

Португалия обыграла Хорватию на старте Лиги наций – Роналду забил 900-й гол в карьере (видео)