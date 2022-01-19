Историческое событие: Украина впервые отобралась на Олимпийские игры в женском бобслее

Лидия Гунько представит нашу страну в монобобе.

Украинка Лидия Гунько отобралась на Олимпийские игры-2022 и будет представлять нашу страну в женском монобобе.

Эта дисциплина дебютирует в программе зимних Игр на соревнованиях в Пекине. Олимпийскую лицензию Лидии обеспечила бронза на последнем квалификационном этапе в монобобе.

Украина впервые с 2002 года будет представлена в олимпийских соревнованиях по бобслею. И впервые за все время - в женском бобслее.

"Это заставляет меня волноваться. Я к этому шла очень долго, столько видов спорта было. Несколько смешанные чувства. Но очень рада. Эту дисциплину только ввели в олимпийскую программу, и этот вид спорта очень молод для нашей страны. Я считаю, что это очень достойный результат - попасть на Олимпийские игры. Надеюсь, что видно, как наша команда этого хотела и работала над этим", - сказала Гунько в комментарии Суспільне Спорт.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.

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