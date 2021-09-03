Историческое "золото": украинка с рекордом стала паралимпийской чемпионкой в метании булавы

Зоя Овсий выиграла для Украины 24-ю награду высшей пробы в Токио-2020.

Украинская легкоатлетка Зоя Овсий завоевала "золото" Паралимпиады-2020 в Токио в метании булавы (класс F51).

В финале она стала лучшей среди восьми участниц. Овсий установила новый паралимпийский рекорд с результатом 25.12 метра. В борьбе за победу она превзошла американку Кесси Митчелл, которой покорились 24.18 метра.

Это десятая медаль и четвертое "золото" Украины в десятый день Паралимпиады-2020. Кроме того, это первое в истории Украины "золото" Паралимпиады в метании булавы.

В активе "сине-желтых" теперь 94 награды Паралимпийских игр в Токио: 24 золотых, 44 серебряные и 26 бронзовых. Украина занимает пятое место в медальном зачете и идет четвертой по количеству завоеванных наград.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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