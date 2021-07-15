История, что растрогает: Месси записал видео 100-летнему фанату, который нотирует все его голы в тетрадь

История, что растрогает: Месси записал видео 100-летнему фанату, который нотирует все его голы в тетрадь

Аргентинский футболист трогательно поблагодарил преданного поклонника.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, кторый наконец-то договорился о новом контракте с "Барселоной", записал трогательное послание 100-летнему аргентинскому болельщику, который записывает каждый гол своего кумира. Делает это Дон Эрнан по старому образцу - фиксирует все мячи Лео с помощью карандаша и тетради.

Месси узнал о своем пожилом поклоннике, когда его внук опубликовал видео с дедушкой в соцсетях. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" решил поблагодарить преданного фаната и отправил ему видеосообщение после триумфа на Кубке Америки.

"Привет, Эрнан. Твоя история дошла до меня. Мне кажется безумием, что вы записывали мои голы таким способом, и именно поэтому я хотел обнять вас и поблагодарить за то, что вы делаете, за всю вашу дальнейшую работу", - сказал Месси на видео.

La respuesta de Leo es todo. ❤️ pic.twitter.com/B2Oe3yHKQm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

После того, как внук показал Эрнану видео, дедушка сказал: "Я всегда следовал и буду следовать за тобой. Я буду с тобой до конца".

Aquí empezó todo ... pic.twitter.com/hulv5HyVzH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, что после победы на Кубке Америки Месси позвонил жене: видео эмоционального разговора стало вирусным в Сети.

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