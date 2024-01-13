История ребенка, которого убивает ракета: украинский фигурист выступил на ЧЕ с "пятном крови" на рубашке

Иван Шмуратко очень мощно напомнил миру об ужасах войны в Украине.

Украинский фигурист Иван Шмуратко на чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию в литовском Каунасе выступил с "пятном крови" на рубашке.

Во время своего выступления в короткой программе на континентальном первенстве 22-летний украинец рассказал историю ребенка, которого убивает ракета, а также отца, который продолжает жить с этим дальше.

Затем в произвольной программе Шмуратко показал дальнейшее развитие этой трагической истории. Он вышел на лед в белой рубашке с красным пятном, символизирующим кровь.

Иван Шмуратко / Фото: Associated Press

В комментарии Суспильне Спорт украинский фигрист объяснил, что его номер – об астрале, состоянии пребывания между жизнью и смертью. А выход на лед в рубашке с красным пятном символизирует гибель людей от ракет.

"Какой смысл вкладывал? Астрал, между жизнью и смертью. Не больше, и не меньше. Несопоставимо больше можно передать, чем словами. Элемент с кровью? Потому что так оно есть, буквально. Люди от ракет так умирают, с кровью", – сказал Шмуратко.

За свое выступление Шмуратко получил 140,70 балла, это 12-й результат в произвольной программе. А по сумме баллов (короткая + произвольная) имел 210,65 балла – 14-е место.

Добавим, что Шмуратко – участник и финалист Олимпийских игр-2022 (24-е место), участник чемпионатов мира (лучший результат – 21-е место в 2021 году).

На чемпионате Европы по фигурному катанию Шмуратко выступает в третий раз в карьере. На Евро-2022 показал лучший за 20 лет результат Украины в мужском одиночном катании – 12-е место.

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