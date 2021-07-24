История со слезами на глазах: как Украина выиграла первую медаль на Олимпийских играх-2020

История со слезами на глазах: как Украина выиграла первую медаль на Олимпийских играх-2020

Дарья Билодид стала обладательницей бронзовой награды по дзюдо.

Украинская команда завоевала дебютную медаль Олимпийских игр-2020. 20-летняя дзюдоистка Дарья Билодид стала бронзовым призером в весовой категории до 48 кг.

В поединке за 3-е место наша спортсменка победила 30-летнюю Ширу Ришони из Израиля. Украинка победила иппоном в конце схватки.

Вашему вниманию яркие фото с медального поединка Дарьи и ее бурных эмоций после добытия награды. Выиграв схватку за "бронзу", Билодид не сдержала слез.

Это ее первая медаль на Олимпийских играх и первая в истории украинская награда Олимпиады в женском дзюдо.

Associated Press

Associated Press

Путь Билодид к медали на Олимпиаде-2020

В 1/8 финала Билодид победила представительницу Сербии Милицу Николич. В 1/4 финала она одолела Катарину Косту из Португалии. В финал украинку не пустила чемпионка мира 2017 года, японка Фуна Тонаки.

Кто такая Дарья Билодид

Билодид - двукратная чемпионка и самая молодая обладательница "золота" планетарного первенства в истории дзюдо. Первый титул она выиграла в 17 лет.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за результатами выступлений украинцев в первый день Олимпиады-2020 в нашей онлайн-трансляции.

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