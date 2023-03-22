Италия – Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

В четверг, 23 марта, состоится матч 1-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Италии и Англии.

Команды сыграют в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Сборные Италии и Англии попали в группу С, где, кроме них, также выступят Украина, Северная Македония и Мальта.

Украинцы пропускают первый тур квалификации на континентальное первенство, в то время как Северная Македония 23 марта примет Мальту.

Отметим, что в прошлом году Италия и Англия дважды встречались в группе Лиги наций: на туманном Альбионе была зафиксирована нулевая ничья, а в Апеннинском полуострове сильнее оказались хозяева – 1:0.

Кроме того, англичане и итальянцы встречались между собой в финале прошлого розыгрыша континентального первенства. Победителем Евро-2020 стала "Скуадра Адзурра", одолев "Трех львов" в серии пенальти.

Где смотреть матч Италия – Англия

На территории Украины поединок первого тура отбора на Евро-2024 между сборными Италии и Англии в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Италия – Англия

В предстоящем поединке букмекеры отдают совсем незначительное предпочтение подопечным Гарета Саутгейта. На победу команды "Трех львов" можно поставить с коэффициентом 2,61. Ничья – 3,25. Выигрыш "Скуадры Адзурры" – 2,98.

Напомним, сборная Украины начнет отбор на континентальное первенство поединком 2-го тура против Англии, который состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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