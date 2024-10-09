Италия – Бельгия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

В четверг, 10 октября, сборная Италии примет команду Бельгии в матче 3-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Нынешний розыгрыш Лиги наций сборные Италии и Бельгии проводят в Дивизионе А, где их соперниками в группе также являются Франция и Израиль.

В первых двух турах итальянцы победили Францию (3:1) и одолели Израиль (2:1), а бельгийцы обыграли Израиль (3:1) и уступили французам (0:2).

Таким образом, после двух туров Италия с 6 очками возглавляет квартет А2, Франция и Бельгия имеют по 3 балла, Израиль с нулем в графе зачетных пунктов идет последним.

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Где смотреть матч Италия – Бельгия

В Украине матч Италия – Бельгия будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Италия – Бельгия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Италии. На победу "Скуадры Адзурры" можно поставить с коэффициентом 1,97. Ничья – 3,45. Выигрыш Бельгии – 4,10.

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