Италия – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

В воскресенье, 17 ноября, сборная Италии сыграет против команды Франции в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Италия и Франция выступают в Дивизионе А, где их соперниками в группе 2 также являются Бельгия и Израиль.

Италия (13 очков) и Франция (10 баллов) досрочно оформили выход в плей-офф Лиги наций. Они точно финишируют в топ-2 своего квартета, оставив позади Бельгию (4 очка) и Израиль (1 пункт).

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Где смотреть матч Италия – Франция

В Украине матч Италия – Франция будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Италия – Франция

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Италии. На победу "Скуадры Адзурры" можно поставить с коэффициентом 2,71. Ничья – 3,10. Выигрыш французов – 2,86.

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