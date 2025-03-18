Италия – Германия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги наций

В четверг, 20 марта, сборная Италии будет принимать национальную команду Германии в первом матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Италия – Германия

В Украине матч Италия – Германия в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Италия – Германия

Букмекеры не смогли определить явного фаворита в грядущем поединке. На победу "Скуадры Адзурры" принимаются ставки с коэффициентом 2,82. Выигрыш Германии – 2,83.

В то же время в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение немцам. Выход Бундестим в полуфинал Лиги наций оценен коэффициентом 1,55. Итоговый успех Италии – 2,54.

Ответный матч между немцами и итальянцами запланирован на воскресенье, 23 марта, в Дортмунде.

Победитель пары Италия – Германия в полуфинале Лиги наций встретится с триумфатором четвертьфинального противостояния Дания – Португалия.

Напомним, сборная Украины уже в скором времени сыграет против Бельгии в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Номинально домашний матч команда Сергея Реброва проведет 20 марта в испанской Мурсии, а ответный поединок запланирован на 23 марта в бельгийском Генке.

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