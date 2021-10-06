Италия - Испания: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Лиги наций

Италия - Испания: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Лиги наций

"Скуадра Адзурра" и "Красная фурия" определят первого финалиста турнира.

В среду, 6 октября, сборные Италии и Испании откроют финальную часть Лиги наций УЕФА 2020/21 первым полуфинальным противостоянием.

Принципиальный поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

Интересно, что Италию и Испанию летом судьба свела в полуфинале Евро-2020. Итальянцы победили испанцев в серии пенальти, после чего в финале континентального первенства обыграли Англию.

Где смотреть матч Италия - Испания

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажут телеканалы Футбол 1 и Футбол 2. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Италия - Испания

По мнению букмекеров, фаворитом первого полуфинала являются подопечные Роберто Манчини. На победу "Скуадры Адзурры" в основное время можно поставить с коэффициентом 2.34. Ничья - 3.20. Победа команды Луиса Энрике по итогам основного времени - 3.70.

На выход итальянской сборной в финал Лиги наций принимаются ставки с коэффициентом 1.65, а на Испанию - 2.36.

В другом полуфинале 7 октября встретятся команды Бельгии и Франции. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

и Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. Финальный матч турнира состоится 10 октября в 21:45. В этот же день в 16:00 неудачники полуфиналов посоревнуются в поединке за третье место.

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