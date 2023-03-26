Италия обыграла Мальту в матче соперников сборной Украины в отборе на Евро-2024 (видео)

"Скуадра Адзурра" набрала первые очки в квалификации на континентальное первенство.

Сборная Италии на выезде победила Мальту в матче 2-го тура отбора на Евро-2024 – 0:2 .

Команда Роберто Манчини забила оба гола в первом тайме. На 15-й минуте Матео Ретеги вывел итальянскую сборную вперед.

А на 27-й минуте преимущество гостей закрепил Маттео Пессина.

В другом матче группы С сборная Украины на выезде проиграла Англии со счетом 2:0. Северная Македония пропускала второй тур квалификации на континентальное первенство.

После второго тура лидером квинтета является Англия (6 очков). Италия и Северная Македония имеют по три балла, Украина и Мальта – пока ни одного.

В матчах 3-го тура квалификации на Евро-2024 сборная Украины 16 июня на выезде будет играть с Северной Македонией, Англия в тот же день в гостях встретится с Мальтой.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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