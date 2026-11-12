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Категория
Проспорт
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Италия одержала волевую победу над Францией в Лиге наций

"Скуадра Адзурра" пропустила первой, но затем забила трижды в ответ.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сборная Италии

Сборная Италии / © Associated Press

Сборная Италии дома одержала волевую победу над Францией в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 3:1.

Французы открыли счет уже на 10-й минуте встречи — отличился Майкл Олисе.

На 26-й минуте итальянцы отыгрались благодаря точному удару Франческо Пио Эспозито.

На старте второго тайма "Скуадра Адзурра" могла выходить вперед, но Себастьяно Эспозито на 60-й минуте не реализовал пенальти.

Впрочем, уже через три минуты Давиде Фраттези вывел хозяев поля вперед. А на 75-й минуте подопечные Роберто Манчини увеличили свое преимущество — Франческо Пио Эспозито оформил дубль, реализовав пенальти. На это подопечные Зинедина Зидана ничем ответить не сумели.

В другом матче 5-го тура группы 1 Дивизиона А сборная Бельгии на выезде обыграла команду Турции со счетом 2:1.

За тур до завершения группового этапа лидером этого квартета является Италия (10 очков), которая опережает Францию (10 баллов) только по дополнительным показателям. Бельгия (9 пунктов) идет третьей и также сохраняет шансы на выход в четвертьфинал Лиги наций. Турция (0) финиширует на последней строчке.

В заключительном туре Италия на выезде сыграет с Бельгией, а Франция примет Турцию. Оба матча запланированы на 15 ноября.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины подписал контракт с казахстанским клубом.

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