Италия победила Бельгию и досрочно вышла в четвертьфинал Лиги наций (видео)

Также место в плей-офф гарантировала себе Франция.

Сборная Италии на выезде обыграла команду Бельгии в матче 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "Скуадра Адзурра" забила на 11-й минуте. Автором результативного удара стал Сандро Тонали, которому ассистировал Джованни Ди Лоренцо.

Обзор матча Бельгия – Италия

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном поединке этого квартета Франция и Израиль сыграли вничью (0:0).

Перед заключительным туром Италия с 13 очками лидирует в группе А2 и досрочно вышла в четвертьфинал Лиги наций. Также место в плей-офф гарантировала себе Франция, которая имеет 10 баллов. На третьей и четвертой позициях соответственно расположились Бельгия (4 пункта) и Израиль (0).

Поединки последнего тура в этой группе состоятся 17 ноября: Италия примет Францию, а Бельгия на нейтральном поле в Будапеште сразится с Израилем.

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