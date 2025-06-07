Италия потерпела сенсационный разгром от Норвегии в отборе на ЧМ-2026 (видео)

Сборная Италии по футболу

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Сборная Италии сенсационно потерпела разгромное поражение от команды Норвегии в матче 3-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Поединок в городе Осло завершился победой хозяев со счетом 3:0 .

Все три гола норвежцы забили в первом тайме. На 14-й минуте счет во встрече открыл Александер Серлот.

На 34-й минуте подопечные Столе Сольбаккена удвоили свое преимущество благодаря точному удару, который нанес Антонио Нуса.

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А на 42-й минуте противостояния Эрлинг Холанд отправил третий мяч в ворота "Скуадры Адзурры".

Обзор матча Норвегия – Италия

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что для итальянцев это был только первый матч в отборе на ЧМ-2026.

Норвегия же одержала третью победу подряд и с 9 очками возглавляет группу I, где также выступают Израиль (6 баллов, 3 матча), Эстония (3, 3) и Молдова (0, 2).

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В следующем туре этого квинтета Италия примет Молдову, а Норвегия на выезде встретится с Эстонией. Оба матча состоятся 9 июня.

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.