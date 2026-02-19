Италия призвала отменить допуск россиян и белорусов к Паралимпиаде под своими флагами

Паралимпийский флаг / © Associated Press

Правительство Италии выразило несогласие с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами.

Заявление обнародовали вице-президент Совета министров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни и министр спорта и молодежи Андреа Абоди.

В опубликованном заявлении осуждается допуск атлетов из РФ и Беларуси к соревнованиям, а также выражается "полная солидарность и безусловная поддержка Украины". Итальянское правительство призвало МПК пересмотреть это решение.

"Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета допустить к участию в Паралимпийских играх Милан-Кортина 2026 года шестерых российских и четырех белорусских спортсменов с использованием их национальных символов, включая гимн.

Итальянское правительство подтверждает уже ранее высказанное вместе с 33 другими государствами и Европейской комиссией несогласие с решением о полном восстановлении членства российского и белорусского паралимпийских комитетов, принятым Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября, и вновь заявляет о полной солидарности и безусловную поддержку Украины.

Кроме того, правительство призывает Международный паралимпийский комитет пересмотреть это решение.

Длительное нарушение Россией – при поддержке Беларуси – режима перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов несовместимо с участием их спортсменов в Играх, за исключением выступления в статусе нейтральных индивидуальных атлетов", – говорится в заявлении.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут принять участие в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный уже заявил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.