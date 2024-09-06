Италия пропустила на 13-й секунде, но совершила камбэк и победила Францию в Лиге наций (видео)

Рекордно быстрый гол не помог французам взять хотя бы очко в матче против "Скуадры Адзурры".

Сборная Италии на выезде обыграла команду Франции в матче 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок квартета A2 на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:3 .

Уже на первой минуте встречи "Ле Блэ" вышли вперед. Брэдли Баркола забил на 13-й секунде – это самый быстрый гол в истории сборной Франции.

На 30-й минуте "Скуадра Адзурра" отыгралась – отличился Федерико Димарко. Так что на перерыв команды отправились при паритете в счете.

На старте второго тайма итальянцы впервые в этом матче повели в счете – на 51-й минуте точный удар нанес Давиде Фраттези.

Третий гол в ворота соперника подопечные Лучано Спалетти забили на 74-й минуте усилиями Джакомо Распадори. Ответить на это у команды Дидье Дешама сил не нашлось.

Обзор матча Франция – Италия

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче первого тура этой группы Бельгия дома победила Израиль со счетом 3:1.

Во втором туре Франция примет Бельгию, а Италия встретится с Израилем. Оба поединка состоятся 9 сентября.

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