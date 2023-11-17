Италия разбила македонцев перед решающим матчем против Украины за выход на Евро-2024 (видео)

Теперь украинцам обязательно нужно побеждать "Скуадру Адзурру", чтобы завоевать прямую путевку на чемпионат Европы.

Сборная Италии разгромила команду Северной Македонии в матче 9-го тура отбора на Евро-2024. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 5:2 .

Подопечные Лучано Спаллетти мощно провели первый тайм. На 17-й минуте Маттео Дармиан ударом головой вывел хозяев поля вперед после подачи Джакомо Распадори на дальнюю штангу.

На 40-й минуте итальянцы могли удвоить свое преимущество, но Жоржинью не реализовал пенальти.

Впрочем, очень быстро "Скуадра Адзурру" таки забила второй гол – на 41-й минуте Федерико Кьеза точно пробил в дальний угол, получив пас пяткой от Николо Бареллы.

А в компенсированное к первому тайму время действующие чемпионы Европы довели дело до разгрома. На 45+3-й минуте Кьеза оформил дубль, попав в дальнюю "девятку". Голевым ассистом отличился Доменико Берарди.

После перерыва македонцам удалось отквитать один мяч. На 52-й минуте Яни Атанасов головой замкнул навес Эгзиана Алиоски с правого фланга.

Гости даже смогли сократить отставание в счете до минимума – на 74-й минуте Атанасов дальним ударом оформил дубль не без помощи рикошета от защитника итальянцев.

Однако на 81-й минуте Италия восстановила гандикап в два мяча – Барелла сыграл на Джакомо Распадори, а тот из пределов штрафной пробил в дальний угол.

Окончательный счет в этом поединке на 90+3-й минуте установил Стефан Эль-Шаарави, завершив ударом в дальний угол прострел от Федерико Димарко.

Обзор матча Италия – Северная Македония

Будет добавлен позже.

В другом матче 9-го тура группы С сборная Англии на своем поле победила Мальту со счетом 2:0. Для обеих команд эта встреча уже не имела турнирного значения.

Таким образом, перед заключительным туром в группе С лидирует Англия (19 очков), которая досрочно вышла на Евро-2024. На второе место поднялась Италия (13 баллов) – команда Спаллетти по дополнительным показателям опережает Украину (13 пунктов), которая опустилась на третью позицию. Далее следуют Северная Македония (7) и Мальта (0).

В заключительном туре сборная Украины будет принимать Италию. Этот матч состоится 20 ноября в немецком Леверкузене, начало – в 21:45 по киевскому времени. Команде Сергея Реброва необходима только победа, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. В этот же день Северная Македония дома встретится с Англией.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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