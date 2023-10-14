Италия разгромила Мальту и сдвинула Украину со второго места отборочной группы на Евро-2024

Сборная Италии разбила Мальту в матче 7-го тура отбора на Евро-2024. Поединок на стадионе "Сан-Никола" в итальянском городе Бари закончился со счетом 4:0 .

За первую половину игры итальянцы дважды отправили мяч в сетку ворот соперников. На 23-й минуте счет открыл Джакомо Бонавентура, а в компенсированное время Доменико Берарди удвоил преимущество "Скуадры Адзурры".

Во втором тайме подопечные Лучано Спалетти довели дело до разгрома. На 64-й минуте дубль оформил Берарди, а окончательный счет поединка на 90+3-й минуте установил Давиде Фраттези.

Ранее в другом поединке седьмого тура группы С сборная Украины одержала победу (2:0) над командой Северной Македонии.

По итогам седьмого тура Италия (10 очков) потеснила Украину (10 баллов) со второй позиции отборочной группы – действующие чемпионы Европы опережают команду Сергея Реброва по дополнительным показателям, а также имеют один матч в запасе. Лидирует с 13 зачетными пунктами Англия, у которой тоже есть одна игра в запасе. На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С (после семи туров)

Таблица группы С (после семи туров) / Фото: flashscore.ua

В рамках 8-го тура квалификации на ЧЕ сборная Украины 17 октября на выезде встретится с Мальтой. В тот же день очный матч восьмого тура в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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