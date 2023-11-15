Италия – Северная Македония: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Поединок "Скуадры Адзурры" с македонцами важен для сборной Украины в борьбе за выход на чемпионат Европы.

В пятницу, 17 ноября, сборная Италии сыграет с Северной Македонией в матче 9-го тура отбора на Евро-2024.

Поединок состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Для сборной Украины этот матч имеет очень важное значение в квалификации на континентальное первенство. Италия является конкурентом команды Сергея Реброва по борьбе за второе место в группе С и прямую путевку на ЧЕ.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины в немецком Леверкузене будет принимать Италию в матче заключительного тура группового этапа отбора на Евро-2024. Победа над итальянцами выведет "сине-желтых" на чемпионат Европы. Однако украинцев устроит даже ничья, если "Скуадра Адзурра" не сможет обыграть македонцев.

Где смотреть матч Италия – Северная Македония

На территории Украины поединок Италия – Северная Македония в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Италия – Северная Македония

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают сборную Италии. На победу команды Лучано Спаллетти принимаются ставки с коэффициентом 1,18. Ничья – 7,50. Выигрыш македонцев – 23,00

Сейчас сборная Украины с 13 очками занимает вторую позицию в группе C. Лидирует с 16 баллами Англия, которая досрочно вышла на Евро-2024. На третьей позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Таблица группы С после восьми туров

Таблица группы С после восьми туров / Фото: flashscore.ua

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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