Италия – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

"Сине-желтые" встретятся с действующими чемпионами Европы в борьбе за выход на следующее континентальное первенство.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проведет матч 6-го тура отбора на Евро-2024 против команды Италии.

Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что итальянцы – действующие чемпионы Европы. В финале Евро-2020 они в серии пенальти победили Англию.

Где смотреть матч Италия – Украина

Трансляция матча Италия – Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет только медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция матча Италия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Италия – Украина

По мнению букмекеров, очевидным фаворитом поединка является "Скуадра Адзурра". На победу команды Лучано Спаллетти можно поставить с коэффициентом 1,52. Ничья – 4,35. Выигрыш украинцев оценен коэффициентом 7,30.

Италия – Украина: результаты и турнирное положение перед матчем

Сборная Украины уже провела четыре матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве и сыграли вничью против Англии (1:1) во Вроцлаве.

Итальянцы сыграли три поединка в отборе Евро-2024. "Скуадра Адзурра" дома уступила Англии (1:2), на выезде обыграла Мальту (2:0) и в гостях не сумела обыграть Северную Македонию (1:1).

По итогам пяти туров сборная Украины с 7 очками занимает второе место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов). Команды Италии и Северной Македонии набрали по 4 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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