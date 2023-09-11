Италия – Украина: Ребров рассказал, сыграет ли Ярмоленко в матче отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пообщался с журналистами на пресс-конференции накануне матча 6-го тура отбора на Евро-2024 против команды Италии.

Наставник "сине-желтых" прокомментировал кадровую ситуацию в команде, оценив шансы принять участие в поединке капитана украинской сборной Андрея Ярмоленко, который пропустил прошлую встречу с Англией из-за травмы.

"Есть небольшие повреждения, но насколько я вижу – все тренируются. После тренировки сегодня мы посмотрим и решим. У нас есть 22 полевых игрока и 3 вратаря. До тренировки нет никаких повреждений, кроме микротравм, которые не очень мешают игрокам.

Физическое состояние команды? Сейчас нет никакой нагрузки, игроки восстанавливаются. Тренировка будет больше для ознакомления с полем. Нет никакой нагрузки, только восстановление.

Можно ли ожидать выхода Андрея Ярмоленко в матче с Италией? Андрей тренируется. Вы видели, что он был на замене. К сожалению, у него нет практики. Последние 3-4 дня он тренируется в общей группе. Считаю, что его появление завтра вполне возможно", – сказал Ребров.

Также Ребров высказался об итальянской сборной, отметив силу будущего соперника украинцев и важность грядущего матча для обеих команд.

"Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии, но это очень важная игра и для нас. Я всегда говорю игрокам: "Перед матчем мы должны уважать соперника, но должны сосредоточиться на своей игре". Если завтра мы не покажем свою игру, то будет трудно. Понимаем, насколько важен этот поединок для Италии, но мы должны думать о себе.

Сборная Италии – топ-команда, поэтому мы ее и не побеждали. Вы видели игру против Англии. Да, мы добыли очко, но это было очень-очень тяжело. Такая же игра нас ждет и завтра. Мы должны быть готовы, верить в себя и понимать, что только своей игрой мы сможем завоевать очки на "Сан-Сиро".

Италия сейчас переживает кризис? Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Я не считаю, что у сборной Италии сейчас кризис. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно", – подчеркнул Ребров.

Матч Италия – Украина состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Италия – Украина доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела четыре матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве и сыграли вничью против Англии (1:1) во Вроцлаве.

По итогам пяти туров сборная Украины с 7 очками занимает второе место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов). Команды Италии и Северной Македонии набрали по 4 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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