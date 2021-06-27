Италия в супертяжелом матче вырвала путевку в четвертьфинал Евро-2020 у обидчика сборной Украины

Италия в супертяжелом матче вырвала путевку в четвертьфинал Евро-2020 у обидчика сборной Украины

Командам не хватило основного времени для выяснения победителя.

Сборная Италии победила команду Австрии в матче 1/8 финала Чемпионата Европы-2020. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 2:1 по итогам экстратаймов.

В первом тайме итальянцы создали больше острых моментов, но Австрия тоже не прижималась к своим воротам. На 17-й Николо Барелла опасно пробил в касание с линии штрафной, однако голкипер австрийцев Даниэль Бахманн парировал этот выстрел ногой. На 33-й минуте лучший шанс имел Чиро Иммобиле, однако его мощный удар приняла на себя крестовина.

После перерыва австрийцы выровняли игру, а 65-й минуте даже распечатали ворота "Скуадры адзурры". Арнаутович после скидки Давида Алабы заставил замереть итальянских фанатов, однако гол австрийского бомбардира было отменен из-за офсайда.

Таким образом, командам не хватило основного времени, чтобы определить сильнейшего, и игра перешла в экстра-таймы.

Там уже итальянская команда дожала неуступчивых оппонентов. Сработали замены Роберто Манчини. Сначала на 95-й минуте Федерико Кьеза на замахе убрал защитника и пробил в дальний угол. А на последней минуте первого овертайма Маттео Пессина удвоил счет ударом с острого угла - 2:0.

На 114-й минуте Саша Калайджич дал надежду Австрии, головой замкнув подачу на ближней штанге. Однако забить снова и перевести матч в серию пенальти австрийцы уже не смогли.

В четвертьфинале Италия сыграет с сильнейшим в дуэли Бельгия - Португалия.

Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.

Как писал ТСН Проспорт, сборная Дании стал первым четвертьфиналистом Евро-2020, разгромив Уэльс.

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