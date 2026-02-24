Итальянский биатлонист перенес операцию на сердце после схода с дистанции на Олимпиаде-2026

Томмазо Джакомель / © Associated Press

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес операцию на сердце после того, как сошел с дистанции во время масс-старта на зимних Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщили на официальном сайте Федерации зимних видов спорта Италии (FISI).

Во время заключительной мужской гонки по биатлону на Олимпиаде-2026 лидировавший после двух кругов итальянец внезапно почувствовал боль в боку и через некоторое время был вынужден сойти с дистанции.

Сразу после того, как Джакомель прекратил участие в соревнованиях, его направили в больницу, чтобы выяснить причину ухудшения состояния. Позже 25-летний биатлонист сообщил, что его тело внезапно перестало "нормально функционировать".

"Сразу после второй стрельбы мое тело как-то перестало нормально функционировать, и мне было очень тяжело дышать и двигаться. Поэтому мне пришлось остановиться.

Худшее ощущение, которое я когда-либо имел в жизни. Сейчас в моей голове крутится много мыслей. Разочарование, гнев, злость. Это очень досадно. Очень досадно, что пришлось сойти с гонки, но я ничего не мог поделать со своим телом", — написал Джакомель в своих соцсетях.

На официальном сайте FISI сообщили, что Томмазо прошел серию диагностических тестов, необходимых для выявления проблемы. У биатлониста обнаружили "нарушение проводимости предсердий", что и повлекло за собой проблемы с дыханием во время масс-старта на Олимпиаде-2026.

После обнаружения причины ухудшения состояния биатлониста он перенес операцию на сердце.

"Абляция уже была проведена и завершилась успешно", — говорится в сообщении.

Джакомель будет выписан из больницы в четверг, 26 февраля, и пройдет дополнительные обследования через две недели. После этого он сможет вернуться к регулярным тренировкам.

Впрочем, у себя в Instagram биатлонист уже сообщил, что для него нынешний сезон завершен.

"Мой сезон завершен. Разбит", — написал Томмазо.

Джакомель на Олимпиаде-2026 принял участие во всех возможных шести стартах и завоевал одну медаль — "серебро" в смешанной эстафете. Лучший личный результат биатлониста — шестое место в индивидуальной гонке.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2026 продолжались с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего было разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" завершили выступления на этих Играх без наград.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка "украла" лыжи немки на зимних Олимпийских играх-2026, за что была дисквалифицирована.