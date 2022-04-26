Итальянский голкипер с российскими корнями чудом выжил во время обстрелов в Мариуполе

Итальянский голкипер с российскими корнями чудом выжил во время обстрелов в Мариуполе

Вратарь Иван Лука Вавассори, который защищает Украину от российских захватчиков, был ранен при обстреле в блокадном Мариуполе.

25 апреля друзья голкипера сообщили, что полк, в составе которого находился Вавассори, пытался эвакуировать людей из Мариуполя и попал под обстрелы, после чего футболист долго не выходил на связь.

Впоследствии вратарь опубликовал состор и заявил, что ему удалось выжить.

"Всем привет, спасибо за все сообщения со словами поддержки, которые я получил от вас. Я жив, но у меня высокая температура и травмы на разных частях тела. К счастью, переломов нет. Еще раз спасибо всем за поддержку", — сообщил Вавассори в Instagram Stories.

К слову, на странице футболиста ранее сообщили, что 5 защитников погибли, а еще 7 ранены.

Вавассори родился в России, но в детстве был усыновлен итальянской семьей. Он играл за ряд итальянских клубов ("Альчоне", "Леньяно", "О Патрии"), а после полномасштабного вторжения россиян прилетел защищать Украину.

Напомним, что заслуженному тренеру Украины по водному поло Александру Обединскому удалось вернуть внучку из оккупированного Донецка.

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