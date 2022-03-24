Итальянский клуб доставит в Украину 1800 коробок с предметами первой необходимости

Итальянский клуб доставит в Украину 1800 коробок с предметами первой необходимости

Команда Серии А отправляет в Украину гуманитарную помощь.

Футбольный клуб "Эмполи", выступающий в элитном дивизионе Италии, решил поддержать украинский народ в борьбе с российскими оккупантами.

На официальном сайте команда Серии А сообщила, что пришлет в Украину гуманитарную помощь.

1800 коробок с предметами первой необходимости, которые собрали местные жители, будут переданы пострадавшим в результате войны украинцам.

Отметим, что за этот поступок итальянский клуб уже поблагодарил в Twitter полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" поможет украинским беженцам, покинувшим родину из-за вторжения российских оккупационных войск.

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