Итальянский клуб продал футболки с сине-желтым сердцем, чтобы помочь украинским детям

Итальянский клуб продал футболки с сине-желтым сердцем, чтобы помочь украинским детям

Команда Жозе Моуринью организовала благотворительную акцию для беженцев из Украины.

Итальянская "Рома" приобщилась к помощи украинским детям, пострадавшим из-за войны с российскими оккупантами.

Римский клуб устроил благотворительный аукцион, на котором была выставлена лимитированная коллекция футболок с символикой Украины. В них "волки" провели матч 28-го тура Серии А против "Аталанты".

На этой форме футболисты "Ромы" оставили свои автографы. Также на футболках есть флаг Украины в форме сердца.

Как сообщил официальный сайт клуба, суммарно "Рома" выручила с этого аукциона 22 770 евро. Самым дорогим лотом оказалась футболка капитана команды Лоренцо Пеллегрини, которую приобрели за 5500 евро.

Все собранные средства передадут украинским детям, которые були вынуждены покинуть свою родину после вторжения войск страны-агрессора.

Читайте также:

Арендованный талант "Днепра-1" посвятил Украине первый гол за новую команду (видео)

"Шизофреник и больной человек": Усик откровенно высказался о Путине

Знаменитый итальянский тренер отказался общаться с журналистами страны-агрессора