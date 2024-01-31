Итальянский клуб выкупил контракт Малиновского у "Марселя" – сумма трансфера

Руслан Малиновский стал полноценным игроком "Дженоа".
Итальянская "Дженоа" выкупила у французского "Марселя" контракт украинского полузащитника Руслана Малиновского.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера 30-летнего украинца составила 7 миллионов евро.
Малиновский присоединился к генуэзскому клубу в августе прошлого года. Тогда "грифоны" арендовали Руслана у "Марселя" до конца сезона-2023/24.
В арендном соглашении была предусмотрена возможность выкупить контракт украинца, чем "Дженоа" теперь и воспользовалась.
"Грифоны" объявили о подписании полноценного контракта с Малиновским в собственных соцсетях, опубликовав видеонарезку его ярких действий на поле.
"Руслан Малиновский окончательно "красно-синий", – говорится в публикации клуба.
В этом сезоне Малиновский сыграл в 21 матче за генуэзцев во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Сейчас "Дженоа" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков после 22 поединков.
Следующий матч команда Малиновского проведет 3 февраля на выезде против "Эмполи" другого украинского хавбека – Виктора Коваленко.
Читайте также:
Зинченко вступил в перепалку с одноклубником после матча АПЛ – тренер "Арсенала" отреагировал (видео)
Ливерпуль – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 22-го тура АПЛ
АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица