Итальянский клуб выкупил контракт Малиновского у "Марселя" – сумма трансфера

Итальянская "Дженоа" выкупила у французского "Марселя" контракт украинского полузащитника Руслана Малиновского.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера 30-летнего украинца составила 7 миллионов евро.

Малиновский присоединился к генуэзскому клубу в августе прошлого года. Тогда "грифоны" арендовали Руслана у "Марселя" до конца сезона-2023/24.

В арендном соглашении была предусмотрена возможность выкупить контракт украинца, чем "Дженоа" теперь и воспользовалась.

"Грифоны" объявили о подписании полноценного контракта с Малиновским в собственных соцсетях, опубликовав видеонарезку его ярких действий на поле.

"Руслан Малиновский окончательно "красно-синий", – говорится в публикации клуба.

В этом сезоне Малиновский сыграл в 21 матче за генуэзцев во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Сейчас "Дженоа" занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 28 очков после 22 поединков.

Следующий матч команда Малиновского проведет 3 февраля на выезде против "Эмполи" другого украинского хавбека – Виктора Коваленко.

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