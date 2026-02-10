- Дата публикации
Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде-2026 в шлеме с российским флагом
Международный олимпийский комитет уже отреагировал на этот инцидент.
Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил в квалификации зимних Олимпийских игр-2026 в параллельном гигантском слаломе в шлеме, на котором изображен российский флаг.
Кроме российского, на шлеме Фишналлера также есть флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая – всех стран, где он соревновался на Олимпиадах.
Таким образом, итальянец нарушил правила проведения Игр, ведь российские или белорусские флаги, действующие или исторические, нельзя демонстрировать на площадках или территориях под контролем организационного комитета Олимпиады.
В ответ на запрос Tribuna.com Международный олимпийский комитет (МОК) не смог объяснить, почему Фишналлеру разрешили обойти это правило.
"Касательно вашего вопроса о шлеме спортсмена, сообщаем, что на его шлеме изображены флаги стран, в которых он участвовал в Олимпийских играх", – говорится в ответе МОК.
До слова, 45-летний итальянский ветеран победил в квалификации параллельного гигантского слалома со временем 42,39 секунды.
Ранее сообщалось, что МОК запретил скелетонисту Владиславу Гераскевичу соревноваться в шлеме с фото украинских спортсменов, которых убили российские оккупанты.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, сражающихся за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.