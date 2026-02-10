Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде-2026 в шлеме с российским флагом

Роланд Фишналлер / © Associated Press

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил в квалификации зимних Олимпийских игр-2026 в параллельном гигантском слаломе в шлеме, на котором изображен российский флаг.

Кроме российского, на шлеме Фишналлера также есть флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая – всех стран, где он соревновался на Олимпиадах.

Роланд Фишналлер с российским флагом на шлеме / скриншот

Таким образом, итальянец нарушил правила проведения Игр, ведь российские или белорусские флаги, действующие или исторические, нельзя демонстрировать на площадках или территориях под контролем организационного комитета Олимпиады.

В ответ на запрос Tribuna.com Международный олимпийский комитет (МОК) не смог объяснить, почему Фишналлеру разрешили обойти это правило.

"Касательно вашего вопроса о шлеме спортсмена, сообщаем, что на его шлеме изображены флаги стран, в которых он участвовал в Олимпийских играх", – говорится в ответе МОК.

До слова, 45-летний итальянский ветеран победил в квалификации параллельного гигантского слалома со временем 42,39 секунды.

Ранее сообщалось, что МОК запретил скелетонисту Владиславу Гераскевичу соревноваться в шлеме с фото украинских спортсменов, которых убили российские оккупанты.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, сражающихся за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.