ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

Итальянский спортсмен умер на Всемирных играх-2025: что случилось

Маттиа Дебертолис потерял сознание во время соревнований по спортивному ориентированию.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Маттиа Дебертолис

Маттиа Дебертолис / IOF

Итальянец Маттиа Дебертолис умер в возрасте 29 лет после того, как потерял сознание во время соревнований по спортивному ориентированию на Всемирных играх-2025, которые проходят в китайском Чэнду.

Трагическую новость Международная федерация спортивного ориентирования сообщила на своем официальном сайте.

Соревнования проходили в условиях сильной жары и высокой влажности. На середине дистанции Дебертолис потерял сознание. Спасатели нашли итальянца без сознания и доставили в одну из местных больниц.

Врачи боролись за жизнь спортсмена, но спасти его не удалось. Во вторник, 12 августа, Маттиа умер.

Дебертолис входил в состав сборной Италии по спортивному ориентированию на Всемирных играх 2025 года. Он был членом национальной команды и участвовал в нескольких чемпионатах мира и Кубках мира.

В 2022 году он помог сборной Италии занять пятое место в эстафете в финале Кубка мира.

Ранее сообщалось, что украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала "серебро" на Всемирных играх-2025.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie