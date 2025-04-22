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Итальянский топ-клуб ведет переговоры о трансфере звезды "Шахтера" и сборной Украины
Георгий Судаков может продолжить карьеру в "Наполи".
Итальянский "Наполи" ведет переговоры с донецким "Шахтером" касательно трансфера украинского полузащитника Георгия Судакова.
Эту информацию генеральный директор "горняков" Сергей Палкин подтвердил в комментарии GiveMeSport.
"Мы ведем переговоры. Я не могу назвать сумму, но думаю, что мы закроем это соглашение на хороших условиях.
Если не договоримся с этим клубом, будет другой. Я не волнуюсь, ведь Судаков – один из лучших в мире на своей позиции.
Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты, есть интерес. Если мы не продадим его "сегодня", это произойдет "завтра". Это только вопрос времени", – приводит источник цитату Палкина, утверждая, что речь идет именно о возможном переходе 22-летнего украинца в "Наполи".
Кроме того, сообщается, что за Судаковым также следят несколько представителей АПЛ, в том числе "Брентфорд", в составе которого уже выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Но официальных переговоров между клубами пока не было.
Судаков – воспитанник "Шахтера". За первую команду "горняков" он выступает с 2020 года, провел 135 матчей (33 гола, 24 ассиста).
Вместе с "оранжево-черными" Судаков дважды выиграл чемпионат Украины и один раз стал обладателем национального Кубка.
В этом сезоне Георгий сыграл 32 матча за донецкий клуб во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.
С мая 2021 года полузащитник выступает за сборную Украины. На его счету 28 матчей за национальную команду, в которых он забил 3 гола.