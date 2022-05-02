Итальянский вратарь, защищавший Украину от оккупантов, получил ранение и вернулся домой

Итальянский голкипер Иван Лука Вавассори, воевавший за Украину против российских захватчиков, решил вернуться на родину.

В конце апреля Иван Лука Вавассори был ранен в блокадном Мариуполе. Он помогал эвакуировать людей из Мариуполя и попал под обстрелы, в результате чего был ранен в нескольких местах и долго не выходил на связь.

Через несколько дней вратарь сообщил, что ему удалось выжить. После этого он объявил, что возвращается в Италию.

"С меня достаточно. Пора возвращаться, я не готов идти дальше. Считаю, сделал все возможное, чтобы помочь, отдал украинскому народу часть своего времени и жизни. Но теперь возвращаюсь туда, где счастлив. Многое изменилось с тех пор, как я уехал. Впрочем, я уверен, что с помощью Бога достигну своих целей", - написал футболист у себя в Instagram-сторис.

instagram.com/ivan.luca.92/

Вавассори родился в России, но в детстве был усыновлен итальянской семьей. Он играл за ряд итальянских клубов ("Альчоне", "Леньяно", "Про Патрия"), а после полномасштабного вторжения россиян прилетел защищать Украину.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что 13-летняя украинка посвятила ВСУ победу на элитном турнире по боксу.

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