Итальянскую фристайлистку забрали на носилках после ужасного падения на Олимпиаде-2022

Итальянскую фристайлистку забрали на носилках после ужасного падения на Олимпиаде-2022

Спортсменка не могла самостоятельно подняться.

Драматический инцидент произошел во время женских соревнованиях по фристайлу в дисциплине ски-кросс на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Итальянская фристайлистка Лукреция Фантелли не смогла фишировать в заезде 1/8 финала из-за ужасного падения и досрочно прекратила борьбу.

25-летняя итальянка лидировала, однако на скорости внезапно потеряла контроль и упала вниз. Фантелли оставалась в сознании, однако из-за полученных травм не могла самостоятельно подняться. На некоторое время соревнования приостановили, пока врачи оказывали пострадавшей срочную помощь.

Associated Press

На специальных носилках итальянскую спортсменку эвакуировали с трассы, а затем автомобилем скорой помощи доставили в больницу. По предварительной информации, обследование показало, что Лукреция повредила правое колено.

Associated Press

Это далеко не первый подобный неприятный случай на Олимпиаде в Пекине. Ранее швейцарскую биатлонистку Ирн Кадуриш забрали на носилках во время эстафеты.

А норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд дважды в течение двух гонок подряд чуть не упала в обморок, едва доехав до финиша. В итоге она досрочно завершила выступления на Олимпиаде-2022.

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