Итаума одержал победу эффектным нокаутом и заговорил о бое с Усиком

Непобедимый британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума нокаутировал американца Джермейна Франклина в поединке, который состоялся в ночь на 29 марта в Манчестере.

С начала боя Мозес действовал первым номером и в третьем раунде правым оверхендом отправил соперника в нокдаун. Франклин смог подняться и продолжить поединок.

Но уже в пятом раунде для американца все закончилось. Итаума провел серию ударов, которая завершилась мощным апперкотом. Джермейн упал на канвас лицом вниз и рефери, даже не открывая отсчет, остановил бой и зафиксировал победу британца нокаутом.

После эффектной победы Итаума заявил, что хотел бы провести бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика.

"Толпа хочет Усика на следующий бой? Я хотел бы бой против Хрговича, но, очевидно, он делает свое дело. Я бы тоже хотел Усика. Я бы не отказался от этого боя. Я не суперзвезда, а просто ребенок, пытающийся воплотить свои мечты", — приводит слова Мозеса DAZN Boxing.

В послужном списке 21-летнего Итаумы теперь 14 побед (12 — нокаутом) в 14 поединках на профессиональном ринге.

Для 32-летнего Франклина это поражение стало третьим на профиринге. Также в его активе 24 победы (15 — нокаутом).

