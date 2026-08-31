Итаума записал первое видеообращение после сенсационного поражения нокаутом от Хрговича

Мозес Итаума / instagram.com/m.itauma

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Британский боксер Мозес Итаума впервые прокомментировал сенсационное поражение нокаутом от хорвата Филиппа Хрговича в поединке за вакантный титул IBF в супертяжелом весе.

Итаума опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram, поздравив своего соперника с победой.

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Также британец поблагодарил фанатов и пообещал сделать выводы после поражения.

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"Это был не мой вечер. Мы стремились к величию, но уступили более опытному сопернику. Поздравляю Филиппа Хрговича с победой.

Я не добился желаемого результата, однако верю, что получил ценный опыт, который возьму с собой в будущие бои. Спасибо фанатам, вы сделали этот вечер особенным и гораздо более драйвовым, чем я ожидал. Это было чертовски хороший бой. Пусть бережет вас Бог, берегите себя", — сказал Итаума.

Итаума считался безоговорочным фаворитом в бою с Хрговичем. 21-летний британец полностью доминировал в ринге в течение восьми раундов и имел абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.

Однако в девятом раунде 34-летний Хргович воспользовался тем, что его соперник потратил слишком много сил, и переломил ход поединка — Итаума остановился и начал пропускать много ударов. В итоге рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

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После завершения боя Итаума не смог покинуть арену самостоятельно — британца вывезли на носилках, его глаза были закрыты, боксера сопровождали медицинские работники и члены его команды.

Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).

Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.

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