Итауму вывезли на носилках после сенсационного поражения нокаутом от Хрговича в титульном бою

Мозес Итаума / instagram.com/queensberrypromotions

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Британского боксера Мозеса Итаума вывезли на носилках после сенсационного поражения нокаутом от хорвата Филиппа Хрговича в поединке за вакантный титул IBF в супертяжелом весе.

21-летний британец полностью доминировал в ринге в течение восьми раундов, попадая большое количество ударов и имея абсолютное преимущество на судейских записках. Во втором раунде Мозес даже отправил хорвата в нокдаун.

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Однако в девятом раунде Хргович воспользовался тем, что его соперник потратил много сил, и смело пошел в атаку. Мощными ударами 34-летний хорват вырвал победу и завоевал чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе, который освободил украинец Александр Усик.

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После завершения боя Итаума не смог покинуть арену самостоятельно — британца вывезли на носилках, его глаза были закрыты, боксера сопровождали медицинские работники и члены его команды.

Обзор боя

Для Хрговича это 21-я победа на профессиональном ринге (16-я — нокаутом). Он проиграл всего один раз в карьере — в 2024 году британцу Даниелю Дюбуа в поединке за вакантный титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Итаума потерпел первое поражение на профиринге. Также в его активе 14 побед (12 — нокаутом).

Ранее сообщалось, что в андеркарде поединка между Итаумой и Хрговичем украинец Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса.

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