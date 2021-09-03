Итоги 10-го дня Паралимпиады-2020 для Украины: четыре "золота" и мультимедалист-рекордсмен Крыпак

Итоги 10-го дня Паралимпиады-2020 для Украины: четыре "золота" и мультимедалист-рекордсмен Крыпак

Всего в копилке "сине-желтых" уже 94 награды, из которых 24 - высшей пробы.

В третий день осени украинцы смогли завоевать 10 медалей на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наши параатлеты добыли четыре золотые, пять серебряных и одну бронзовую награду.

Одним из главных героев соревновательного дня стал пловец Максим Крыпак. Украинец выиграл свое пятое "золото" в Токио-2020, победив на 200-метровке комплексным плаванием. Для него это десятое "золото" и 15-я медаль в карьере на Паралимпиадах. Благодаря своим успехам в столице Японии Крыпак установил рекорд - теперь он самый титулованный паралимпиец в истории Украины.

Все медали Украины в 10-й день Паралимпиады-2020

"Золото": Максим Крыпак (плавание, 200 метров, комплексный стиль, класс - S10), Сергей Емельянов (байдарка-одиночка, 200 метров, класс - KL3), Денис Остапченко (плавание, 200 метров, вольный стиль, класс - S3) Зоя Овсий (легкая атлетика, метание булавы, класс - F51).

"Серебро": Николай Синюк (байдарка-одиночка, 200 метров, класс - KL2), Андрей Трусов (плавание, 50 метров, баттерфляй, класс - S7), Людмила Данилина (легкая атлетика, бег на 1500 метров, класс - T20), Николай Жабняк (легкая атлетика, толкание ядра, F-37), Егор Дементьев (велоспорт, шоссейная гонка, класс - С5).

"Бронза": Денис Дубров (плавание, 100 метров, баттерфляй, класс - S8).

После десяти дней соревнований в активе "сине-желтых" 94 награды: 24 золотых, 44 серебряные и 26 бронзовых. Украина занимает пятое место в медальном зачете и идет четвертой по количеству завоеванных наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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