Итоги 7-го дня Паралимпиады-2020: Украина выиграла еще 13 наград и идет в топ-5 медального зачета

По количеству наград наша команда продолжает занимать четвертое место.
В последний день лета украинцы смогли завоевать 13 медалей на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наши параатлеты добыли три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые награды.
"Золото": Андрей Трусов (плавание, 50 м вольный стиль, класс S7), Максим Крыпак (плавание, 100 м баттерфляй, класс S10), Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20).
"Серебро" Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 400 м, класс - Т37), Егор Дементьев (велоспорт, гонка с раздельным стартом, класс - С5), Максим Веракса (плавание, 100 метров, вольный стиль, класс - S12) Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F20), Юлия Шуляр (легкая атлетика, бег на 400 метров, класс - Т20), Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 400 метров, класс - Т37).
"Бронза": Василий Крайник (плавание, 200 метров, комплексный стиль, класс - S14), Евгений Богодайко (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс - S7), Елизавета Мерешко (плавание, 100 метров, вольный стиль, класс - S7 ), Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирилл Гаращенко (плавание, микст-эстафета, 4х100 метров, вольный стиль, классы S11-S13).
После семи соревновательных дней в активе "сине-желтых" 67 наград: 15 золотых, 33 серебряные и 19 бронзовых. Украина идет на пятом месте в медальном зачете и на четвертом по количеству наград.
- Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
- Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.