Итоги 8-го дня Паралимпиады-2020: Украина добыла еще 8 наград и идет шестой в медальном зачете

Итоги 8-го дня Паралимпиады-2020: Украина добыла еще 8 наград и идет шестой в медальном зачете

Всего в копилке "сине-желтых" уже 75 наград, из которых 17 - высшей пробы.

В первый день осени украинцы смогли завоевать 8 медалей на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наши параатлеты завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

"Золото" Максим Крыпак (плавание, 400 метров, свободный стиль, класс - S10), Анастасия Москаленко (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F32)

"Серебро": Василий Ковальчук (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, класс - SH1), Алексей Федина (плавание, 100 метров, брасс, класс - S12)

"Бронза" Ирина Щетник (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, класс - SH1), Иван Май и Лев Кац (настольный теннис, парный турнир, класс - S9), Яна Бережная (плавание, 100 метров, брасс, класс - SB11), Ярина Матло (плавание, 100 метров, брассом, класс - S12).

После восьми дней соревнований в активе "сине-желтых" 75 наград: 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые. Украина опустилась с пятого на шестое место в медальном зачете, но остается четвертой по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку