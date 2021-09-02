Итоги 9-го дня Паралимпиады-2020 для Украины: еще 9 наград и возвращение в топ-5 медального зачета

Итоги 9-го дня Паралимпиады-2020 для Украины: еще 9 наград и возвращение в топ-5 медального зачета

Всего в копилке "сине-желтых" уже 84 награды, из которых 20 - высшей пробы.

Во второй день осени украинцы смогли завоевать 9 медалей на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Наши параатлеты добыли три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.

"Золото" Мария Помазан (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F35), Владислав Загребельный (легкая атлетика, прыжки в длину, класс - F37), Максим Крыпак (плавание, 100 метров на спине, класс - S10).

"Серебро" Елизавета Мерешко (плавание, 400 метров вольным стилем, класс - S6), Виктор Дидух / Максим Николенко (настольный теннис, команда, класс - 8), Антон Коль (плавание, 50 метров, спина, класс - S1), Оксана Ботурчук (бег на 100 метров, класс - T12).

"Бронза" Денис Остапченко (плавание, 50 метров вольным стилем, класс - S3), Алексей Денисюк (стрельба из пистолета, микст, 25 метров, класс - SH1).

После девяти дней соревнований в активе "сине-желтых" 84 награды: 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых. Украина поднялась с шестого на пятое место в медальном зачете и остается четвертой по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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